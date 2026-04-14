“La esperanza era encontrarlos con vida”: así fue el operativo tras la caída de la avioneta

El comandante nacional de Bomberos, Pavel Tovar, brindó un informe detallado sobre el amplio operativo de búsqueda y rescate desplegado tras el accidente aéreo registrado en una zona boscosa de difícil acceso, donde fallecieron los pilotos Carlos Moyano y Julio Sardán.

Según la autoridad, la respuesta fue inmediata desde el momento en que se conoció la emergencia, movilizando personal especializado, equipos de rescate, paramédicos y recursos logísticos con el objetivo principal de encontrar con vida a los tripulantes.

El operativo incluyó la intervención de equipos de rescate terrestre y aéreo, en coordinación con el servicio aeropolicial, que permitió llegar con mayor rapidez al lugar del siniestro gracias al uso de helicópteros.

“Se envió personal prehospitalario, paramédicos y equipos de rescate en caso de que los tripulantes se encontraran atrapados dentro de la aeronave”, detalló.

Asimismo, se desplegó un segundo grupo hacia el aeropuerto de Chimoré para reforzar la logística y garantizar la atención inmediata en caso de que las víctimas fueran encontradas con vida.

Durante el operativo, se registró una interrupción de la comunicación de aproximadamente 20 minutos con los equipos en campo, lo que generó incertidumbre sobre el estado de los pilotos. Tras restablecer el contacto, se confirmó que ambos habían sido hallados sin vida, lo que llevó a suspender las tareas de rescate y activar el protocolo de recuperación de cuerpos.

El rescate de los cuerpos se realizó mediante un puente aéreo, trasladando inicialmente uno de los cuerpos en un helicóptero policial y posteriormente el segundo, debido a las condiciones geográficas del lugar, caracterizado por vegetación densa y acceso limitado.

Tovar destacó que se aplicaron los protocolos establecidos para accidentes aéreos fuera de aeropuertos, adaptando las acciones a la topografía del terreno y a las condiciones del siniestro.

Finalmente, la autoridad subrayó que, pese a la rápida y coordinada intervención de bomberos, policía y equipos especializados, no se logró el objetivo de salvar a los tripulantes, aunque se garantizó una respuesta oportuna y eficiente ante la emergencia.

El operativo ha sido considerado uno de los despliegues más complejos recientes, evidenciando las dificultades que implican este tipo de rescates en regiones alejadas y de difícil acceso.

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