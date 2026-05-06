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Política

Conozca los nuevos subalcaldes de la ciudad de El Alto

El alcalde de El Alto, a través de decretos edilicios, ha nombrado a los nuevos subalcaldes para los distritos municipales en la gestión 2026-2031, con el objetivo de mejorar la gestión local en cada área.

Juan Marcelo Gonzáles

06/05/2026 18:48

Foto: Posesión a nuevos subalcaldes de El Alto (Roberto Ergueta RED UNO)
El Alto

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El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto oficializó los nombramientos de los nuevos subalcaldes para la gestión 2026-2031, como parte de su plan de fortalecimiento institucional y descentralización de servicios. El alcalde Eliser Roca designó a los siguientes ciudadanos para liderar los distintos distritos municipales de la ciudad:

  1. Nadir Geraldine Palombo Aparicio - Subalcaldesa del Distrito Municipal N° 1, nombrada mediante Decreto Edil N° 021/2026.
  2. Irene Silva Cusi Pachaguaya - Subalcaldesa del Distrito Municipal N° 2, nombrada mediante Decreto Edil N° 022/2026.
  3. Guillermo Mamani Segura - Subalcalde del Distrito Municipal N° 3, nombrado mediante Decreto Edil N° 023/2026.
  4. Franz Grover Contreras Siñani - Subalcalde del Distrito Municipal N° 4, nombrado mediante Decreto Edil N° 024/2026.
  5. Víctor José Bernal Cala - Subalcalde del Distrito Municipal N° 5, nombrado mediante Decreto Edil N° 025/2026.
  6. Freddy Tarqui Ticona - Subalcalde del Distrito Municipal N° 6, nombrado mediante Decreto Edil N° 026/2026.
  7. Edgar Condori Limachi - Subalcalde del Distrito Municipal N° 7, nombrado mediante Decreto Edil N° 027/2026.
  8. Simón Valentín Quispe  - Subalcalde del Distrito Municipal N° 8, nombrado mediante Decreto Edil N° 028/2026.
  9. Miriam Condori Chávez - Subalcaldesa del Distrito Municipal N° 12, nombrada mediante Decreto Edil N° 029/2026.
  10. Edwin Casas Subalcalde del Distrito Municipal N° 14, nombrado mediante Decreto Edil N° 030/2026.

Compromiso con la descentralización y gestión local
Con estos nombramientos, el Gobierno Municipal de El Alto busca mejorar la gestión descentralizada en cada distrito, asegurando que los problemas y las necesidades locales sean atendidos de manera más eficiente y cercana a la ciudadanía. Los nuevos subalcaldes tienen el compromiso de trabajar de forma articulada con el gobierno municipal y en beneficio de sus comunidades.

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