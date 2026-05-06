Conozca los nuevos subalcaldes de la ciudad de El Alto

El alcalde de El Alto, a través de decretos edilicios, ha nombrado a los nuevos subalcaldes para los distritos municipales en la gestión 2026-2031, con el objetivo de mejorar la gestión local en cada área.
06/05/2026 18:48
Escuchar esta nota
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto oficializó los nombramientos de los nuevos subalcaldes para la gestión 2026-2031, como parte de su plan de fortalecimiento institucional y descentralización de servicios. El alcalde Eliser Roca designó a los siguientes ciudadanos para liderar los distintos distritos municipales de la ciudad:
Compromiso con la descentralización y gestión local
Con estos nombramientos, el Gobierno Municipal de El Alto busca mejorar la gestión descentralizada en cada distrito, asegurando que los problemas y las necesidades locales sean atendidos de manera más eficiente y cercana a la ciudadanía. Los nuevos subalcaldes tienen el compromiso de trabajar de forma articulada con el gobierno municipal y en beneficio de sus comunidades.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00