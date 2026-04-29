(VIDEO) Comandante de la Policía muestra preocupación ante aumento del consumo de alcohol en jóvenes de El Alto

El comandante de la Policía de El Alto, Cnl. MSC. CAD. Ángel Fernando Rojas Burgoa, realizó un llamado a la reflexión a los jóvenes sorprendidos en la discoteca "Juanes", ubicada en la zona de Complejo Parada Z, quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas fuera de los horarios permitidos, durante un patrullaje preventivo.

Durante su intervención, Rojas hizo un fuerte llamado a la reflexión, pidiendo a los jóvenes que consideren las consecuencias de sus actos, especialmente en lo que respecta al daño que ocasionan a sus familias.

“Así se están riendo, señorita, porque usted le ha puesto que no gana un sueldo. Está aprovechándose de la bondad de sus papás. Sus papás están trabajando duro para pagarles todo lo que tienen, pero ustedes malgastan ese dinero aquí, en lugares donde no les interesa su bienestar," señaló el comandante de la Policía regional de El Alto.

Peligros asociados al consumo irresponsable

Rojas también destacó los riesgos que enfrentan los jóvenes al consumir alcohol en estos lugares inseguros y clandestinos.

“La Policía no está para maltratarlos, sino para guiarlos y hacer cumplir la ley”, afirmó el Cnl. Rojas, explicando que la función de la policía es garantizar que los jóvenes se diviertan de manera segura y conforme a la ley, sin poner en riesgo su bienestar.

“Saliendo de aquí en estado etílico, pueden ser víctimas de violaciones, asaltos o atracos”, advirtió el comandante, haciendo énfasis en la necesidad de evitar situaciones peligrosas que podrían comprometer la seguridad personal de los jóvenes.

Reflexión sobre la importancia de la ley y la seguridad

Este mensaje se centró en una reflexión profunda sobre el uso responsable de las libertades personales y el respeto a las normas sociales y legales. Resaltó que la ley y las normas existen para proteger a los ciudadanos y evitar situaciones de violencia y delincuencia en la sociedad.

La intervención y las palabras de Cnl. Rojas buscan concienciar a los jóvenes sobre la importancia de respetar la ley y los riesgos asociados al consumo irresponsable de alcohol, para protegerse a sí mismos y evitar situaciones que puedan llevar a consecuencias graves.

“Estos lugares no les ofrecen seguridad, no les ofrecen condiciones de salubridad para que se diviertan”, afirmó, subrayando la importancia de la responsabilidad social y el respeto por los demás.

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