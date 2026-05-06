Interceptan aeronave con 400 kilos de sustancias controladas en Argentina; los pilotos son bolivianos

Un operativo conjunto de fuerzas federales permitió la interceptación de una aeronave Cessna 210 cargada con más de 400 kilogramos de cocaína en el departamento Vera en Argentina. La intervención se produjo en el establecimiento rural Don Julio, situado en el extremo norte de la provincia de Santa Fe.

La investigación criminal se originó en marzo gracias a datos estratégicos aportados por la agencia antidrogas norteamericana DEA. El seguimiento incluyó el uso de drones de la Fuerza Aérea Argentina y una vigilancia terrestre exhaustiva.

Despliegue táctico y tecnología satelital

Tras el exitoso aterrizaje y la captura de los sospechosos, los agentes procedieron a desmantelar la estructura de apoyo que operaba en la zona. Además del estupefaciente, las autoridades aseguraron camionetas 4x4, camiones de carga y una antena satelital Starlink utilizada para las comunicaciones.

Ocho allanamientos simultáneos se ejecutaron en localidades como Calchaquí y zonas rurales aledañas para neutralizar por completo a la organización criminal. En total fueron detenidas ocho personas, entre ellas dos pilotos de nacionalidad boliviana que comandaban el vuelo ilegal.

Antecedentes y rutas en el norte provincial

Este hallazgo se suma a una preocupante tendencia de vuelos irregulares que utilizan el corredor del norte argentino como vía de tránsito habitual. Según la autoridades, recientemente se han detectado naves similares en Curupaity y Estación Díaz, confirmando la actividad persistente de aeronaves bolivianas en la región.

La ruta identificada por los investigadores conecta directamente la zona productora del Chapare con las pistas clandestinas acondicionadas en campos santafesinos. El Ministerio de Seguridad Nacional destacó que este golpe desarticula no solo el transporte aéreo, sino toda la logística terrestre asociada.

Fuente: La Nación.

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