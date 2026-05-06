¿Huesos a cambio de códices? La insólita propuesta para expulsar los restos de Hernán Cortés de México

En un nuevo capítulo de la compleja y a veces tensa relación histórica entre México y España, una propuesta formal ha sacudido el tablero diplomático: exhumar los restos de Hernán Cortés y enviarlos de regreso a la península ibérica.

La iniciativa no proviene de un ciudadano anónimo, sino de Pedro Miguel, un influyente escritor, columnista y consejero del partido gobernante (Morena), quien ha solicitado formalmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que los despojos del conquistador sean "empacados y entregados" a las autoridades españolas.

El detonante: Una visita "incómoda"

El origen de esta solicitud, fechada el 3 de mayo de 2026, es la reciente visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La líder conservadora española participó en un homenaje a Cortés organizado por sectores de la oposición mexicana, un acto que el oficialismo calificó como una "provocación neocolonial" y una ofensa a la memoria de los pueblos originarios.

Para Pedro Miguel, la solución es tajante: si sectores de la derecha española desean rendir honores al polémico personaje, que lo hagan en su propio territorio. "Si el fascismo peninsular desea homenajearlo, que tengan sus despojos mortales en España", sentenció el autor.

¿Dónde están los restos hoy?

A diferencia de otros grandes personajes de la historia, la ubicación de los restos de Cortés fue un secreto durante décadas para evitar que fueran profanados tras la independencia de México. Actualmente reposan en un nicho casi invisible al interior del Templo de Jesús Nazareno, en el Centro Histórico de la capital, sitio que el propio conquistador pidió en su testamento para su descanso final.

El "trueque" diplomático: Huesos por cultura

La propuesta incluye un matiz de política exterior: el escritor sugiere que, a cambio de la entrega de los restos, México exija la devolución del Códice Trocortesiano (o Códice de Madrid), una invaluable pieza de la literatura maya que actualmente se encuentra en España, junto con otros bienes culturales que México considera sustraídos durante el periodo colonial.

Un panorama dividido

Mientras que la petición en plataformas como Change.org ya suma cientos de firmas, la comunidad académica y diplomática observa con cautela:

Esfuerzos diplomáticos: La propuesta llega en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario español Pedro Sánchez buscan normalizar las relaciones bilaterales.

Complejidad legal: Expertos señalan que cualquier intervención sobre restos históricos requiere procesos legales y técnicos rigurosos, además de la autorización de autoridades eclesiásticas al estar en un templo.

Por ahora, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial, pero el debate ha logrado reavivar una pregunta que parece no tener fecha de caducidad: ¿Qué debe hacer México con el legado —y los restos— del hombre que lideró la caída de Tenochtitlán?

Con datos de El Universal, Infobae y Noticias Imer.

Mira la programación en Red Uno Play