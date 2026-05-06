Juan Carlos Prado gana en su primer partido histórico del Challenger de Francavilla

Juan Carlos Prado tuvo un buen debut en el Challenger de Francavilla, en Italia, al imponerse este miércoles por la mañana sobre el belga Buvaysar Gadamauri (un doble 6-4). Su rival de la segunda fase del cuadro principal será el estadounidense Ryan Seggerman.

Prado, quien participa por primera vez en este torneo, es el sexto sembrado de la competición e hizo valer esa categoría con la victoria que tuvo en esta jornada.

Su encuentro comenzó a las 05.00 de Bolivia en la cancha denominada Tribuna del Sporting Club Francavilla al Mare.

Los dos sets que se disputaron fueron bastante equilibrados, pero en ambos el nacido en Santa Cruz logró romperle el saque en dos ocasiones.

En la primera cancha le quebró el servicio en el quinto y noveno game, mientras que en la segunda le hizo lo mismo en el primer y noveno juego.

A ello se suma que Prado solo tuvo un error no forzado, mientras que Gadamauri cometió cuatro.

“Creo que fue un gran partido, él (Gadamauri) juega muy bien, así que estoy muy feliz por mi victoria de hoy y a preparar el siguiente partido. Los dos sets fueron muy cerrados. Es mi primera vez que juego acá, me gusta las condiciones, la ciudad, me encanta estar acá y espero hacer un buen torneo”, dijo tras su triunfo en una entrevista con la organización.

Su rival de los octavos de final será Seggerman, quien eliminó en primera fase al francés Yannick Alexandrescou (6-2, 4-6 y 6-4).

Su encuentro está programado para disputarse el jueves a las 06.10 HB en la cancha central.

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