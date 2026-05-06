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El Barça prepara el clásico contra el Madrid, sin Yamal

El Barcelona inicia una semana clave con la mira en el título y sin Lamine Yamal para el clásico ante el Real Madrid.

EFE

06/05/2026 15:08

Alemania.

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 Después de gozar de dos días libres, los jugadores disponibles del Barcelona, a excepción del lesionado Lamine Yamal, empezaron a preparar el clásico del próximo domingo frente al Real Madrid que puede ser definitivo en la lucha por el título de LaLiga EA Sports (Primera División española).

El técnico Hansi Flick dirigió el primer entrenamiento de una semana clave en la que el equipo azulgrana podría celebrar matemáticamente el campeonato si gana o empata ante el conjunto blanco el próximo domingo (19.00 GMT) en el Spotify Camp Nou.

La sesión celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper ha contado con la participación de los futbolistas del filial Eder Aller, Tommy Marqués y Álvaro Cortés.

El primer equipo azulgrana hará tres sesiones más antes del clásico del próximo domingo, según la previsión del club. EFE.

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