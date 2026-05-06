Desde mañana podrá cobrar remesas al dólar referencial: Estos son los pasos

A partir de este jueves 7 de mayo, las remesas enviadas desde el exterior podrán cobrarse a través del sistema financiero al tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB), una medida que busca facilitar el acceso a divisas y reducir el uso de canales informales.

A continuación, algunos puntos clave que la población debe tomar en cuenta:

¿Dónde puede cobrar su remesa?

Las remesas deberán ser retiradas en entidades del sistema financiero (bancos y otras instituciones autorizadas).

¿A qué tipo de cambio se pagarán?

Se pagarán al tipo de cambio referencial de compra, que es definido por el BCB.

¿Qué necesita para cobrar?

Documento de identidad vigente

Código o referencia de la remesa

En algunos casos, datos del remitente

¿Cuánto tarda el cobro?

El tiempo dependerá de la entidad financiera, pero al ser canal formal, el proceso debería ser más seguro y transparente.

¿Por qué es importante esta medida?

Las remesas representan un flujo importante de dólares para el país. Con esta medida, se busca:

Incrementar el ingreso de divisas al sistema financiero

Mejorar el poder adquisitivo de quienes reciben dinero del exterior

Generar mayor confianza en la banca.

Cómo beneficia esta medida a la población

Con esta medida, la población podrá recibir dinero del exterior directamente en el sistema bancario sin restricciones, además se podrá enviar remesas al extranjero de manera normal, segura y transparente. Se elimina, también, los canales informales que, producto de la crisis, provocaba costos adicionales y riesgos tanto para el que enviaba como para el que recibía.

Recomendación clave

Antes de cobrar, consulte el tipo de cambio vigente en su banco para asegurarse de recibir el monto correcto.

De acuerdo con las autoridades, señalaron que Bolivia llegó a recibir cerca de 1.000 millones de dólares anuales en remesas, flujo que se vio afectado en los últimos años por las restricciones operativas.

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