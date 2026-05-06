Investigan denuncia de secuestro en Entre Ríos: cuatro hombres se llevan a un joven de su casa

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el secuestro de un joven de 24 años ocurrido en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, donde un grupo de personas con vestimenta tipo militar irrumpió en su domicilio y lo llevó con rumbo desconocido.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que el hecho fue denunciado por la esposa de la víctima, identificada como Jhaet A.R.

“En el barrio El Salvador, una persona de sexo femenino hace conocer sobre el secuestro de su esposo, de 24 años, quien se encontraba en su domicilio después de realizar su jornada laboral”, señaló.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba compartiendo un alimento con su familia.

“Cuatro personas interrumpen el domicilio, secuestrando de manera violenta a esta persona con rumbo desconocido”, explicó Vera.

La autoridad precisó que los presuntos autores vestían ropa similar a la militar, lo que genera mayor preocupación en torno al caso.

“Hacer notar que estas personas tenían vestimenta tipo militar, por lo cual se desconoce hasta el momento el paradero de esta persona”, añadió.

Investigación en curso

La Policía activó operativos para dar con el paradero del joven y esclarecer las circunstancias del secuestro.

Hasta el momento, no se reportaron mayores detalles sobre los posibles móviles del hecho ni sobre la identidad de los autores.

Mira la programación en Red Uno Play