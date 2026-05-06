El Ministerio Público tomó la declaración informativa del expresidente Luis Arce Catacora en el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, donde también se indaga la presunta participación de otras personas.

El fiscal asignado al caso, Johan muñoz, informó que la autoridad presentó documentación con la que intentó desvirtuar la denuncia en su contra, dentro de la etapa preliminar del proceso.

“Se ha concluido con la declaración informativa del señor Luis Arce Catacora, quien ha presentado documentación para desvirtuar la denuncia”, señaló.

La investigación está dirigida inicialmente contra cuatro personas, de las cuales tres ya fueron citadas a declarar y se prevé que en los próximos días se completen las diligencias correspondientes.

“El proceso está dirigido contra cuatro personas en primera instancia y estamos cumpliendo con los plazos procesales para recibir sus declaraciones informativas”, explicó el fiscal.

Asimismo, el Ministerio Público realiza requerimientos fiscales a distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Economía, con el objetivo de verificar los desembolsos realizados en el marco de este caso.

En la lista de investigados también figura la exministra Nemesia Achacollo, sobre quien no se descarta una eventual notificación por edicto en caso de no presentarse a declarar.

“Estamos a la espera de informes de los investigadores para tomar una decisión jurídica que podría derivar en una imputación o rechazo”, añadió Muñoz.

El caso se encuentra en fase preliminar, por lo que una vez recolectados los elementos de convicción, la Fiscalía emitirá una resolución fundamentada que definirá la situación legal de los implicados.

La investigación del Fondo Indígena vuelve a situarse en la agenda pública, mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público para esclarecer responsabilidades.

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