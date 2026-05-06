Se suspenden las medidas: qué acordaron choferes y Gobierno tras reunión con el presidente

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia decidió suspender sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno, en una reunión que contó, en su tramo final, con la participación del presidente Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo.

El entendimiento desactiva momentáneamente el conflicto, aunque el sector advirtió que la tregua es condicionada: si los compromisos no se cumplen hasta la próxima semana, retomarán el paro, esta vez por 48 horas.

Abastecimiento y calidad del combustible

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la garantía de abastecimiento de combustible en todo el país, especialmente diésel, con el objetivo de eliminar las filas en los surtidores.

El dirigente Lucio Gómez afirmó que el Gobierno también se comprometió a mejorar la calidad del carburante y poner fin a la distribución de la denominada “gasolina basura”.

Para asegurar el cumplimiento, se estableció un mecanismo de control externo.

Control con ente neutral

La fiscalización de la calidad del combustible estará a cargo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que actuará como ente neutral.

“El control estará en manos de una institución que nos dé garantías”, señalaron dirigentes del sector, al destacar que este punto fue clave para aceptar el acuerdo.

Resarcimientos y descentralización

Otro eje del acuerdo es el pago de resarcimientos por los daños ocasionados a vehículos debido al combustible de baja calidad.

Según explicó el dirigente Santos Escalante, se decidió descentralizar el proceso para agilizar los trámites en cada departamento.

“Se va a poner un representante de Yacimientos y de la aseguradora para que cada federación pueda avanzar más rápido en los resarcimientos”, detalló.

Además, se conformarán comisiones departamentales para garantizar que estos pagos se realicen en todo el país y sin plazos restrictivos.

Otros compromisos

El acuerdo también incluye:

Agilizar la implementación de sistemas de GNV mediante la adquisición de cilindros

Avanzar en una agenda pendiente que incluye temas como caseteras

Establecer seguimiento permanente a los compromisos asumidos

Aunque el sector confirmó el levantamiento de las medidas, dejó claro que se trata de una pausa sujeta a resultados.

“Se suspende por el momento”, reiteraron los dirigentes, quienes ahora deberán informar a sus bases sobre los alcances del acuerdo.

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