Lupus en Bolivia: una enfermedad silenciosa que avanza entre dolor y falta de medicamentos

El lupus, una enfermedad autoinmune que provoca que el propio organismo ataque sus tejidos, se ha convertido en una doble lucha para miles de pacientes en Bolivia: enfrentar sus efectos en la salud y, al mismo tiempo, la dificultad para acceder a tratamientos.

Especialistas explican que esta patología afecta principalmente a mujeres y puede comprometer órganos vitales como los riñones, la piel y las articulaciones. En sus formas más graves, incluso puede provocar insuficiencia renal o complicaciones cardíacas.

“El lupus tiene muchos matices, hay casos leves, pero también otros muy agresivos que pueden dejar al paciente sin función renal”, explicó un médico consultado.

El diagnóstico no es sencillo y el tratamiento debe ser continuo, lo que implica altos costos. Según pacientes y familiares, el acceso a medicamentos se ha vuelto cada vez más difícil debido al incremento de precios y la escasez en farmacias.

“En este momento hay medicamentos que cuestan hasta 38 bolivianos cada pastilla y muchas veces ni siquiera se consiguen”, denunció Shirley Sánchez, representante de la Asociación Boliviana contra el Lupus (Asbolup).

Se estima que en Bolivia existen alrededor de 6.000 personas con lupus, aunque desde hace más de 14 años se solicita un registro oficial que permita dimensionar la magnitud del problema.

Historias como la de Elida reflejan esta realidad. Lleva 18 años luchando contra la enfermedad y actualmente enfrenta un deterioro en sus riñones. Para cubrir sus gastos médicos, vende dulces diariamente.

“No es por gusto, tengo que trabajar para comprar mis medicamentos. Al día gasto más o menos 150 bolivianos”, contó.

El impacto también alcanza a jóvenes como Luz, de 18 años, quien junto a su familia busca recursos para continuar con su tratamiento.

“Su familia pide ayuda porque los costos son muy altos y no siempre hay medicamentos disponibles”, relataron sus allegados.

Ante este panorama, pacientes y organizaciones piden al Estado garantizar el abastecimiento de fármacos y generar políticas públicas que permitan un tratamiento oportuno y accesible.

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