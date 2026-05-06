El Gobierno nacional anunció el inicio de la devolución gradual de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero, una medida que busca restablecer el flujo de divisas y recuperar la confianza de los ahorristas tras más de dos años de restricciones en el acceso a moneda extranjera.

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, informó que el proceso comenzará el próximo 15 de julio y será aplicado de manera escalonada, priorizando inicialmente a personas naturales con depósitos de entre $us 1.000 y $us 3.000.

“El objetivo es devolverle a los ahorristas la posibilidad de disponer de sus recursos y normalizar el funcionamiento del sistema financiero”, explicó la autoridad durante una entrevista.

De acuerdo con el cronograma oficial, los depósitos de hasta $us 3.000 podrán ser retirados desde julio, mientras que los montos entre $us 3.000 y $us 5.000 estarán habilitados a partir de mediados de agosto. El plan contempla un plazo de hasta un año para completar la restitución total de los recursos retenidos.

Según datos oficiales, la medida prevé la devolución de aproximadamente $us 933 millones tanto a personas naturales como jurídicas. El Ejecutivo estima que este proceso permitirá movilizar más de $us 2.000 millones dentro de la economía nacional.

Valencia explicó que los recursos para encarar esta devolución provendrán de distintas fuentes, entre ellas la generación de divisas del Banco Central de Bolivia (BCB), desembolsos de deuda externa y el flujo generado por el comercio exterior.

“La devolución se hará en dólares, tal como fueron depositados, y bajo las condiciones acordadas entre el cliente y su entidad financiera”, aseguró.

La escasez de divisas en Bolivia comenzó a profundizarse desde febrero de 2023, generando dificultades para el acceso a dólares y restricciones que afectaron a miles de ahorristas en distintas entidades financieras.

No obstante, el Gobierno sostiene que actualmente existe una mejora en el flujo de divisas y en el nivel de reservas internacionales, situación que ,según las autoridades, permite avanzar en este proceso de devolución gradual.

Asimismo, se informó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) realizará controles para garantizar que las entidades financieras cumplan con la devolución sin discriminación ni restricciones indebidas.

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