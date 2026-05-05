Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 5 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria de este martes 5 de mayo estuvo marcada por un ascenso progresivo que llevó al dólar a superar el umbral de los Bs 10.00 en el mercado informal. Según los reportes de los principales portales de monitoreo, la divisa mostró un dinamismo constante desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde.

Evolución en el mercado paralelo

El portal Dolarboliviahoy.com inició la jornada con una cotización de Bs 9.96 para la compra, subiendo ligeramente a mediodía (Bs 9.97) y consolidando su incremento al final de la tarde con un precio de Bs 10.00 para la compra y Bs 9.99 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el sitio Bolivianblue.net, que ofrece actualizaciones cada 15 minutos, reportó valores aún más altos. Tras comenzar el día en Bs 9.95, la divisa escaló hasta cerrar en Bs 10.02 para la compra y Bs 9.99 para la venta.

Bolivianblue.net

Reporte del Banco Central de Bolivia (BCB)

El ente emisor también reflejó cambios en sus valores referenciales para este martes. La compra oficial se situó en Bs 9.87, lo que representa un incremento frente a los Bs 9.80 registrados ayer. De igual forma, la venta oficial escaló a Bs 10.08, superando los Bs 10.01 de la jornada anterior.

BCB

Este comportamiento del tipo de cambio sigue generando expectativa en los sectores económicos, especialmente ante la ruptura de la barrera de los 10 bolivianos en los puntos de intercambio no oficiales.

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