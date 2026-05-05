(VIDEO) Coco, el perro que sorprendió a todos en la Argentina

Un episodio tan inesperado como divertido ocurrió durante el partido entre Rosario Central y Tigre, por la fecha 9 del Torneo Apertura. A los 12 minutos del primer tiempo, el partido tuvo que detenerse cuando un perro se metió en la cancha, justo cuando Tigre atacaba. Los jugadores y el personal de seguridad intentaron atraparlo sin éxito, mientras el público disfrutaba el momento con risas y gritos de "¡Olé, olé, olé!" cada vez que el perro eludía a los intentos de captura.

La historia de Coco

Detrás de esta inesperada interrupción se encuentra Coco, un cachorro mestizo de ocho meses que, según contó su dueña Julie, se escapó de su casa en un descuido. Tras buscarlo por todo el barrio, la sorpresa llegó cuando lo reconocieron en un video viral, corriendo en el campo de juego.

"Lo buscamos por todos lados y lo encontramos en un video en el que estaba en la cancha", explicó Julie a TN, visiblemente sorprendida por el giro de los eventos. Afortunadamente, Coco fue recuperado sano y salvo por una persona llamada Cami, quien lo cuidó hasta devolverlo a su hogar.

Un final feliz

Entre risas, Julie se disculpó por la interrupción del partido, pero expresó su alivio al saber que su perro estaba de vuelta en casa:

"Una disculpa a los jugadores, pero lo importante es que Coco ya está otra vez en casa".

Este divertido episodio no solo sorprendió a los jugadores y aficionados, sino que también generó una ola de simpatía en las redes sociales, convirtiendo a Coco en una sensación viral.

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