Una exhibición de la policía rusa, diseñada para resaltar la fuerza y el entrenamiento de sus elementos, terminó en tragedia luego de que una maniobra de alto riesgo saliera mal. El incidente, captado en video por testigos, se ha vuelto viral en redes sociales debido a la crudeza de las imágenes que muestran el momento exacto del accidente.

Una maniobra de precisión que falló

El evento consistía en una demostración de coordinación extrema. Un grupo de oficiales se encontraba realizando flexiones de pecho (planchas) en el pavimento, formando una fila, mientras dos unidades de patrulla avanzaban a su lado, según informa el portal Tiempo.

El nivel de dificultad radicaba en que los vehículos eran conducidos inclinados sobre dos ruedas, una maniobra acrobática que requiere un equilibrio perfecto por parte de los conductores. Según los informes, el objetivo era demostrar no solo la pericia de los choferes, sino la confianza y disciplina de los agentes que permanecían en el suelo a escasos centímetros de los vehículos en movimiento.

El momento del impacto

En el video se observa que la primera patrulla logra superar la línea de oficiales sin problemas. Sin embargo, el conductor del segundo vehículo perdió el cálculo de la inclinación justo cuando pasaba por encima de uno de los policías.

La patrulla, que pesaba más de una tonelada, perdió el equilibrio y cayó de golpe sobre su costado, aplastando directamente al oficial que estaba en el suelo. Debido a la inercia, el vehículo arrastró al agente varios centímetros antes de detenerse por completo ante el asombro y los gritos de los presentes.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han emitido un comunicado oficial detallando la gravedad de las lesiones del oficial afectado o su identidad. El video se corta abruptamente tras el impacto, dejando en el aire el desenlace de la situación.

Tampoco se ha aclarado si el conductor del vehículo enfrentará sanciones disciplinarias o cargos por negligencia, dado que se trataba de un evento controlado. El accidente ha generado un intenso debate en las plataformas digitales sobre la necesidad de realizar este tipo de exhibiciones de alto riesgo, donde la vida de los agentes se pone en peligro por fines puramente demostrativos.

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