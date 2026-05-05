“¡Tremendo, parece un tsunami!”: Una nube rodante sorprende a bañistas en Brasil y genera asombro en redes

Un inusual fenómeno atmosférico captó la atención de decenas de bañistas en la Riviera de São Lourenço, en Brasil, cuando una imponente formación nubosa avanzó sobre la costa con una apariencia que muchos compararon con un “tsunami en el cielo”.

Se trata de una nube rodante, también conocida como roll cloud, una estructura alargada y horizontal que se desplaza a baja altura. Su aspecto compacto y su movimiento uniforme generaron sorpresa entre quienes disfrutaban de la playa, algunos de los cuales registraron el momento en video.

Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con asombro. “¡Ufff, tremendo!”, “¡Nube rara!” y “Precioso” fueron algunos de los comentarios que acompañaron las publicaciones.

Especialistas explican que este tipo de fenómeno se forma por diferencias de temperatura y humedad entre capas de aire. Aunque su apariencia puede resultar imponente o incluso intimidante, no representa un peligro directo para las personas.

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