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Economía

Sector agropecuario se declara en emergencia y exigen mantener la Ley 1720

La convocatoria a una Asamblea Nacional definirá el rumbo de las protestas ante la falta de consenso sobre el Decreto Supremo 5613.

Ximena Rodriguez

05/05/2026 18:28

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El sector agropecuario se declaró formalmente en estado de emergencia en una conferencia de prensa realizada hoy.  Desde la dirigencia de la CAO se enfatizó que la Ley 1720 es fundamental para que el pequeño productor acceda a financiamiento privado y logre su pleno desarrollo.

Conflicto social en la sede de Gobierno

En contraste, una movilización de sectores indígenas y campesinos entregó en La Paz un pliego petitorio exigiendo la abrogación inmediata de la mencionada ley de tierras. Este grupo demanda además cambios estructurales en la gestión de recursos naturales, generando un escenario de alta polarización frente a las políticas agrarias vigentes.

Ante este panorama, el sector agropecuario se declaró oficialmente en estado de emergencia y anunció la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de urgencia. Los productores exigen la plena vigencia de la Ley 1720 y la anulación del Decreto Supremo 5613.

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