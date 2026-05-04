Eliser Roca, alcalde de El Alto, presenta a sus nuevos secretarios

Este lunes, el nuevo alcalde de El Alto, Eliser Roca, tomó posesión oficialmente de su cargo y presentó a los nuevos secretarios municipales que acompañarán su gestión en las distintas áreas de la urbe alteña. En una entrevista, Roca destacó la importancia de elegir a un equipo de trabajo que combine juventud y experiencia, con un enfoque claro en la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de la ciudad.

“Hoy hemos posesionado a los secretarios de las 10 secretarías que corresponden al POA 2026 de la Alcaldía de El Alto. No obstante, para el próximo año, planeamos mejorar la calidad de nuestro equipo, reduciendo a siete secretarías para optimizar los recursos y esfuerzos”, explicó Roca.

Aseguró que los nuevos secretarios fueron seleccionados con base en su profesionalismo y compromiso con la ciudad.

Nuevos secretarios de la Alcaldía de El Alto:

Secretario Municipal de Gestión Institucional Secretario Municipal de Administración y Finanzas: Sr. Vladimir Alejandro Machicado Borja Secretario Municipal de Movilidad Urbana: Sr. Luis Fernando Zeballos Rodríguez Secretario Municipal de Educación y Cultura: Sr. Carlos Laura Flores Secretario Municipal de Desarrollo Humano y Social Integral: Sr. Israel Fernández Ramos Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana: Sr. Enelio Pacheco Colque Secretaria Municipal de Salud: Sra. Rosse Mary Blanco Quispe Secretario Municipal de Infraestructura Pública: Sr. Javier Osvaldo Coaquira Ayarde Secretaria Municipal de Agua Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos: Sra. Nayra Flores Quispe Secretario Municipal de Desarrollo Económico: Sr. Willy Joestancara Apaza Directora Ejecutiva Terminal Metropolitana: Sra. Rocío de los Ángeles Gonzales Lluta

En su intervención, Roca mencionó que una de las prioridades de su gestión será fortalecer el sector turismo en la ciudad, destacando las rutas históricas, como la Ruta de la Guerra del Gas, que busca promover la identidad alteña y educar a las futuras generaciones sobre su importancia.

“Queremos construir estas rutas históricas para que la historia de El Alto no se olvide”, expresó.

Además, el alcalde hizo un llamado a la unidad y a la colaboración con todos los sectores de la ciudad, incluyendo a los choferes, quienes están convocados a un paro con bloqueos.

“Entendemos sus demandas, pero les pedimos por favor que no dañen el ornato público ni quemen llantas. Construyamos juntos una sociedad mejor”, dijo Roca, haciendo un llamado a la prudencia y el respeto mutuo.

La nueva administración de Roca comienza con una visión clara de transformar El Alto mediante un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos, priorizando el bienestar común y el desarrollo económico sostenible de la ciudad.

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