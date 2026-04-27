El Alto vuelve a la normalidad tras acuerdo entre YPFB

En horas de la tarde de este 27 de abril, los transportistas de cisternas del transporte pesado comenzaron a retirar los bloqueos que se habían instalado en la Avenida 6 de Marzo, a la altura del teleférico morado, que conecta la ciudad de Ciudad Satélite, Senkata y la Ceja del Alto. El tráfico vehicular está siendo restablecido poco a poco, luego de que se alcanzara un acuerdo entre YPFB y Cadetran.

El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, explicó que, tras las conversaciones con las autoridades de YPFB, se tomó la decisión de levantar las medidas de presión, pero con la esperanza de que el acuerdo se cumpla en su totalidad.

"Estamos levantando las medidas de presión que hemos ejecutado el día de hoy, esperando que el acta se cumpla a cabalidad", indicó Ayllón en conferencia de prensa.

Acuerdo con YPFB para mejorar el abastecimiento de combustibles

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que en la reunión con los transportistas se llegó a un acuerdo beneficioso para el sector, permitiendo que el transporte de combustibles se realice con mayor seguridad.

"El acuerdo lo hemos hecho hoy en la reunión. Creo que esto ha permitido ya que todos los puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto se eliminen", afirmó Daroca.

Normalización de la circulación

El levantamiento de los bloqueos es visto como un paso positivo hacia la normalización del suministro de combustibles, lo que beneficiará tanto al sector del transporte como a la población en general. Los acuerdos alcanzados se centran en mejorar la distribución y disponibilidad de combustibles para evitar nuevas interrupciones en el suministro.

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