La preparación del esperado espectáculo de Shakira en la Playa de Copacabana se ha visto empañada por una tragedia humana y una grave denuncia de encubrimiento. Gabriel de Jesus Firmino, un cerrajero de 28 años, falleció este domingo tras quedar atrapado en la estructura de los elevadores mientras trabajaba en el montaje del escenario.

Un relato de angustia y engaño

En una emotiva entrevista para el programa Balanço Geral, Larissa Alves relató el calvario que vivió antes de confirmar la muerte de su esposo. Según su testimonio, tras perder contacto con Gabriel durante la tarde, la empresa responsable del montaje no solo omitió información, sino que proporcionó versiones falsas sobre lo ocurrido.

"No me respondía más, no me daba noticias. Tuve que correr tras la información porque nadie me avisaba. Y para colmo mintieron: dijeron que había sido un accidente de moto", denunció Alves entre lágrimas.

La viuda reveló que la verdad la golpeó de la forma más fría posible: se enteró de la muerte de su esposo y de las circunstancias reales del accidente a través de las redes sociales, donde ya circulaban noticias sobre el incidente en la estructura del escenario.

Experiencia bajo cuestionamiento

Gabriel Firmino no era un novato en el área. Según su familia, contaba con cuatro años de experiencia en la misma empresa y era considerado un trabajador "extremadamente inteligente y capaz". Esta trayectoria pone en duda si el accidente se debió a una falla humana o a una falta de protocolos de seguridad en la compleja estructura de elevadores que lo terminó aplastando.

Investigación oficial

La Policía Civil de Río de Janeiro ya ha tomado cartas en el asunto. La 12ª Comisaría de Copacabana lidera la investigación y ha realizado peritajes preliminares en el sitio del suceso. Las autoridades buscan determinar:

Las causas técnicas del fallo en los elevadores. Si existían las medidas de seguridad industrial requeridas para un montaje de esta magnitud. La responsabilidad de la empresa ante la presunta omisión de información a los familiares.

Mientras los seguidores de la cantante colombiana aguardan el show, la comunidad de Río de Janeiro permanece conmocionada por el fallecimiento de Gabriel, cuyo sueño de trabajar en un evento de talla mundial terminó en una tragedia que hoy su familia exige justicia.

Con datos de Metrópoles, Record y Terra.

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