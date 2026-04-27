Fuertes lluvias han provocado graves inundaciones en el centro de Qinzhou, dejando calles completamente anegadas, viviendas afectadas y serias complicaciones en la movilidad de miles de personas.

El fenómeno climático sorprendió por su intensidad y rapidez, convirtiendo a la ciudad en un escenario de emergencia en cuestión de horas.

Lluvias récord en tiempo récord

De acuerdo con reportes meteorológicos, Qinzhou registró 273 milímetros de lluvia en solo ocho horas, una cifra que triplica el nivel considerado como tormenta extrema.

En algunos momentos, las precipitaciones alcanzaron picos de hasta 160 milímetros por hora, un valor inusual incluso para regiones acostumbradas a lluvias intensas.

La emergencia se concentró principalmente entre la medianoche y las 08:00 de la mañana, cuando el sistema de lluvias no dio tregua.

Zonas críticas y respuesta de emergencia

Las autoridades locales activaron una respuesta de emergencia de nivel III para inundaciones, con el objetivo de movilizar recursos y atender las áreas más afectadas.

Uno de los sectores más golpeados fue Jiulong, en el distrito de Qinnan, donde se reportó el mayor acumulado: 362,2 milímetros de lluvia.

En ese mismo punto, se registró además un pico extremo de 143,3 milímetros en una sola hora, lo que aceleró el colapso de drenajes y la expansión del agua en zonas urbanas.

Ciudad en alerta

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones climáticas mientras evalúan los daños materiales y posibles evacuaciones.

La situación mantiene en alerta a la población, en medio de lo que ya se considera uno de los eventos de lluvia más intensos registrados recientemente en la región.

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