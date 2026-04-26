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Video impactante: frenó de golpe y cuatro jóvenes salieron volando del techo

Un video captado en Rao Selatan muestra el momento exacto en que cuatro estudiantes caen del techo de un minibús tras un frenazo repentino, reabriendo el debate sobre seguridad vial.

Ximena Rodriguez

26/04/2026 19:22

Viajaban en el techo y todo salió mal: el video que indigna en redes
Indonesia

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Un impactante video captado en Indonesia ha llamado la atención sobre la seguridad vial tras mostrar a cuatro estudiantes cayendo desde el techo de un transporte público. Las imágenes, grabadas en la localidad de Rao Selatan, registran el preciso instante en que un minibús realiza una maniobra de frenado repentino que lanza a los jóvenes directamente hacia el asfalto.

Este suceso ha generado una ola de críticas en redes sociales debido a la evidente falta de supervisión tanto de las autoridades escolares como de los transportistas. El debate público se centra ahora en por qué se permitió que los menores abordaran la parte superior de un vehículo en movimiento, exponiéndolos a un riesgo de muerte innecesario.

Afortunadamente, la viralización masiva del contenido ha forzado a la opinión pública a poner el foco en las precarias condiciones del transporte rural y la seguridad estudiantil.

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