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(Video) Impresionante rescate a hombre atrapado en su vehículo en crecida de río

En San Antonio del Táchira, estado Táchira, habitantes de la comunidad rescataron a un hombre que había quedado atrapado en su vehículo tras intentar cruzar una quebrada en creciente a causa de las fuertes lluvias.

Juan Marcelo Gonzáles

27/04/2026 17:09

Foto: captura de video
Venezuela

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En San Antonio del Táchira, estado Táchira, habitantes de la comunidad rescataron a un hombre que había quedado atrapado en su vehículo tras intentar cruzar una quebrada en creciente a causa de las fuertes lluvias.

El conductor, identificado como Ricardo Franco, fue sorprendido por el repentino aumento del caudal de la quebrada Seca mientras transitaba en su automóvil, lo que dejó el vehículo prácticamente inmovilizado en medio de la corriente.

Vecinos actuaron con rapidez 

Ante la emergencia, vecinos de los sectores La Colina y 5 de Julio se organizaron para ayudar y lograron rescatarlo sano y salvo, pese a la fuerza del agua y la difícil situación provocada por las intensas precipitaciones de las últimas horas.

El hombre, de aproximadamente 60 años, fue sacado con vida del interior del automóvil y, afortunadamente, no sufrió lesiones graves, según los primeros reportes.

Este hecho se registró en medio de fuertes lluvias que afectan la zona fronteriza, lo que ha incrementado el caudal de los ríos y quebradas, creando condiciones peligrosas para conductores que intentan cruzar estos cauces sin percatarse del riesgo.

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