Choque frontal en la avenida del Poeta en La Paz deja personas heridas

Un choque frontal entre un taxi y un vehículo privado ocurrió este lunes 27 de abril en la Avenida del Poeta, La Paz, dejando varias personas heridas. La granizada intensa que afectó la ciudad podría haber sido un factor determinante.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando un taxi y un vehículo privado colisionaron frontalmente. Según los testigos, el mal tiempo, específicamente la granizada que afectó la zona, contribuyó a que los conductores perdieran el control de los vehículos.

Los vecinos de la zona lamentaron la falta de ayuda inmediata por parte de la policía, quienes llegaron al lugar, pero no proporcionaron asistencia a los heridos. Los ciudadanos presentes tuvieron que esperar la llegada de otras autoridades competentes para brindar el socorro adecuado.

Condiciones climáticas y accidentes de tránsito

Los testigos indicaron que la intensa lluvia y la acumulación de hielo en las calles fueron los principales factores que provocaron el accidente, lo que generó condiciones resbaladizas y peligrosas para los conductores.

El incidente está siendo investigado por las autoridades, quienes tomarán las acciones correspondientes. Mientras tanto, se hace un llamado a los conductores a extremar precauciones durante las condiciones meteorológicas adversas.

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