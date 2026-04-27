JP Velasco celebra con Oriente Petrolero en vestuarios tras triunfo ante Real Potosí.

El ambiente en el vestuario de Oriente Petrolero fue de pura euforia este domingo 26 de abril. Tras consolidar su segundo triunfo consecutivo en el campeonato al vencer a Real Potosí por 2-0, el plantel albiverde recibió una visita de alto perfil: el gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo (JP) Velasco.

Victoria con sello de goleador

El equipo refinero logró imponerse con autoridad en el estadio Tahuichi Aguilera gracias a las anotaciones de su referente, Marcelo Martins Moreno, y del uruguayo Leandro Otormín. Con este resultado, Oriente comienza a escalar posiciones y a generar ilusión entre su parcialidad.

En medio de los festejos, JP Velasco ingresó al camarín para felicitar a los jugadores. El gobernador electo, confeso hincha del club, se fundió en abrazos con los futbolistas y dedicó unas palabras de aliento:

"Estos colores los tengo en la sangre y en el corazón. Vamos a estar apoyando siempre, en las buenas y en las malas. ¡Viva Oriente, carajo!", exclamó Velasco ante el aplauso del grupo.

El momento cumbre se dio cuando Marcelo Martins, figura del encuentro, le hizo entrega de su camiseta oficial. "Es como te había prometido", le dijo el 'Matador', lanzando inmediatamente un pedido ambicioso: "Es para que nos hagas un estadio para Oriente Petrolero". Ante la ovación del plantel, Velasco respondió con seguridad: "Vamos a hacer".

Pedido de mejores condiciones

Martins, actuando como líder del grupo, aprovechó la presencia de la autoridad para invitarlo a conocer las instalaciones del club y solicitar apoyo estructural. "Oriente es grande y los jugadores estamos comprometidos, pero necesitamos apoyo de las autoridades y la dirigencia para mejorar nuestras condiciones", señaló el goleador. Velasco cerró el diálogo con un rotundo: "Cuenten con eso".

La visita finalizó con un gesto de unidad que ya es característico en el plantel refinero: jugadores, cuerpo técnico y la autoridad electa se tomaron de las manos para rezar juntos el Padre Nuestro, sellando una jornada de éxito deportivo y alianzas institucionales.

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