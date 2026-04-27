El umbral de la eternidad: qué hay “del otro lado” según quienes regresaron de la muerte clínica

¿Qué sucede cuando el corazón se detiene y entramos en ese breve espacio llamado "muerte clínica"? Para la ciencia, es el último suspiro del sistema; para quienes lo vivieron, es el inicio de una experiencia sensorial sin precedentes. Un reciente informe recopiló vivencias de personas que caminaron por esa frontera y regresaron con un mensaje que desafía la lógica biológica.

El paisaje común del "más allá"

Aunque cada historia tiene matices personales, los relatos de Teresa Calandra, María de los Ángeles Rodríguez y Javier Casas convergen en un mismo escenario. No hablan de oscuridad o miedo, sino de un estado de plenitud y lucidez extrema.

Entre los puntos en común más impactantes destacan:

El túnel y la luz: El tránsito por un conducto hacia una claridad infinita.

Sensaciones sensoriales: La percepción de texturas, aromas específicos y el encuentro con rostros de seres amados.

Paz absoluta: Un sentimiento de calma tan inmenso que elimina cualquier temor previo a la muerte.

La paradoja del regreso: el "rescate" como trauma

Uno de los datos más inquietantes que arrojan estos testimonios es la percepción del ser fuera de la biología. Muchos describen la experiencia extracorpórea, asegurando que verse a sí mismos desde lo alto se siente "más real que la vida misma".

Sin embargo, lo que los médicos consideran un éxito —la reanimación mediante masajes cardíacos o electroshocks— es descrito por los protagonistas como un "tirón violento". Para ellos, el regreso no fue un alivio, sino la interrupción forzada de una paz infinita. El verdadero dolor no estuvo en el último latido, sino en el impacto de la descarga que los reclamó de vuelta.

¿Neurociencia o frontera espiritual?

La comunidad científica intenta explicar estos fenómenos como el esfuerzo final de un cerebro en crisis, una danza de neuronas reaccionando al colapso sistémico para dar sentido al caos. No obstante, para quienes estuvieron allí, la explicación técnica queda corta ante la fuerza transformadora de la vivencia.

Sea una plaza soleada, una puerta custodiada o un pasillo sin fin, todos se detuvieron ante un umbral que parecía definitivo. Al final, la lección que une a estos sobrevivientes es que nadie regresa igual de esa frontera: asomarse al abismo tiene el poder de reordenar las prioridades y resignificar cada segundo del camino restante.

Con información de TN y Telenoche Argentina.

Mira la programación en Red Uno Play