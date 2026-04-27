Desgarrador: Una niña tropezó con las trenzas de sus zapatos y sufrió una fatal caída

La ciudad de Rosario, Argentina, se encuentra sumergida en una profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Jazmín Miqueo Cuello Luna, una alumna de apenas seis años. El trágico suceso se desencadenó el pasado viernes por la tarde en el patio de la Escuela N° 117, Islas Malvinas mientras la menor jugaba.

El desencadenante de la tragedia

Según los reportes oficiales, la niña perdió el equilibrio al tropezar con las trenzas de sus propios zapatos durante el horario de esparcimiento. Este infortunio provocó que Jazmín impactara violentamente su cabeza contra un banco de cemento, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Tras el incidente, una ambulancia trasladó de urgencia a la pequeña hacia el Hospital Vilela, donde ingresó en un estado de salud crítico. A pesar de las intensas maniobras de reanimación y los cuidados constantes del equipo médico, la menor no logró recuperarse y falleció el domingo.

Duelo en la comunidad educativa

Las autoridades de la institución emitieron un comunicado oficial para expresar sus condolencias y acompañar a la familia en este doloroso proceso. Las puertas del establecimiento permanecen cerradas por duelo, mientras la comunidad local intenta procesar el desgarrador desenlace de la estudiante.

Mira la programación en Red Uno Play