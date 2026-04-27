De las amenazas a la tragedia: Una mujer le vuela la mano a su pareja con un explosivo casero

Lo que comenzó como una serie de amenazas domésticas terminó en una tragedia irreversible en un apartamento de Long Island. Keyonna Waddell, de 35 años, ha sido declarada culpable de agresión y posesión de armas tras atacar a su entonces pareja con un explosivo de fabricación casera, provocando que el hombre perdiera una de sus extremidades.

Un despertar violento

El incidente ocurrió en marzo de 2024, cuando la víctima se encontraba durmiendo en su habitación. Según el informe de la fiscalía, el hombre despertó repentinamente al escuchar un "sonido de siseo" proveniente de un objeto que Waddell acababa de lanzar al cuarto, según informa el portal Mirror.

Al percatarse de que se trataba de una mecha encendida, el hombre intentó desesperadamente apagar la llama. Al no lograrlo, sujetó el artefacto con la intención de lanzarlo por la ventana para proteger su vida; sin embargo, la dinamita estalló mientras aún la tenía en su mano.

Consecuencias devastadoras

La explosión destrozó gran parte de la extremidad del hombre, quien logró salir de la vivienda gritando por auxilio mientras la agresora huía del lugar. Tras ser trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Nassau, los cirujanos no tuvieron otra opción que amputar lo que quedaba de su mano.

Aunque Waddell había amenazado en repetidas ocasiones con usar dinamita contra él en los meses previos al ataque, la víctima declaró que nunca pensó que ella fuera capaz de cumplir su promesa.

Justicia y violencia doméstica

Waddell fue capturada al día siguiente del ataque y, tras un juicio en el condado de Suffolk, ha sido hallada culpable de asalto en primer grado y múltiples cargos de posesión criminal de armas.

"La violencia doméstica puede escalar hasta niveles mortales, y este caso es un recordatorio aleccionador de esa realidad", señaló el Fiscal de Distrito Raymond Tierney, destacando la peligrosidad de la acusada.

La mujer regresará a los tribunales de Nueva York el próximo 27 de mayo para recibir su sentencia oficial. Debido a la gravedad del acto y las secuelas permanentes en la víctima, Waddell se enfrenta a una pena máxima de 25 años en una prisión estatal.

Mira la programación en Red Uno Play