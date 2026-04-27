(Video) Inusual arcoíris aparece en La Paz tras fuerte granizada

Un espectacular arcoíris fue captado en la ciudad de La Paz, después de una intensa granizada que afectó la ciudad. El fenómeno natural fue grabado por el fotógrafo Gustavo Ticona desde el teleférico, ofreciendo una vista panorámica única del arcoíris que se formó tras la tormenta.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra el arcoíris extendiéndose sobre las montañas, un contraste impresionante con las nubes oscuras y la luz del sol que emergió luego de la granizada. Los habitantes de la ciudad compartieron su asombro por la belleza de este fenómeno meteorológico poco común.

Accidente durante la granizada

Durante la fuerte granizada que afectó a la ciudad de La Paz, se registró un accidente de tránsito en la Avenida del Poeta, donde dos vehículos colisionaron de frente dejando a sus ocupantes heridos. Las autoridades han recomendado que durante una lluvia o granizada reducir la velocidad para evitar accidentes.

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