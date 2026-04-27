TEMAS DE HOY:
Alias Pepa accidente de tránsito

23ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 27 de abril en Bolivia

La divisa informal registró incrementos constantes a lo largo del 27 de abril, marcando una brecha cada vez más amplia con el valor referencial del Banco Central.

Milen Saavedra

27/04/2026 18:05

Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 27 de abril en Bolivia. Imagen: Pixabay.
Bolivia

Escuchar esta nota

En una jornada de alta volatilidad, el mercado paralelo del dólar en el país mostró un ascenso progresivo este lunes. Los principales portales de monitoreo económico reportaron que el precio de la divisa estadounidense subió significativamente desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde, acercándose a la barrera de los 10 bolivianos.

Evolución de la cotización informal

De acuerdo con el reporte del portal dolarboliviahoy.com, la jornada comenzó a las 6:00 de la mañana con un precio de Bs 9.75 para la compra y Bs 9.71 para la venta. Al mediodía, el valor ya mostraba una presión al alza situándose en Bs 9.74 tanto para compra como para venta, para finalmente cerrar la tarde en Bs 9.86 para la compra y Bs 9.82 para la venta.

Portal dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que ofrece actualizaciones en tiempo real, reflejó una tendencia casi idéntica. Tras iniciar el día en Bs 9.75 para la compra, la cotización dio un salto importante después del mediodía hasta cerrar la jornada en Bs 9.87 para la compra y Bs 9.83 para la venta.

Sitio bolivianblue.net

Valores del Banco Central

En contraste con la agitación del mercado informal, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este lunes un valor referencial de Bs 9.54 para la compra y Bs 9.74 para la venta.

Reporte del BCB.

Esta diferencia de precios entre el mercado oficial y el paralelo continúa siendo el foco de atención para importadores, comerciantes y la ciudadanía en general, quienes monitorean con preocupación la velocidad con la que la moneda extranjera se encarece en el mercado libre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD