Estaba desorientada y asustada: Pofoma rescata a una paraba azul y amarilla en Beni

La Dirección Departamental de Pofoma – Beni recibió una alerta de un ciudadano sobre la presencia de un ejemplar de paraba azul y amarilla (Ara ararauna), un ave caracterizada por su impresionante colorido y su estatus en peligro de extinción. El ave se encontraba desorientada y asustada, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

En respuesta, los servicios policiales se desplazaron rápidamente al lugar, donde confirmaron la presencia del animal. Ante la situación, se procedió a un rescate inmediato, siguiendo los protocolos de seguridad y manejo de fauna silvestre para garantizar que el ejemplar recibiera la atención adecuada sin poner en riesgo su integridad física.

Protección de la fauna silvestre

La paraba azul y amarilla (Ara ararauna) es un ejemplar que, debido a su belleza y su vulnerabilidad, requiere de un manejo especial en situaciones de rescate. Las autoridades locales confirmaron que el rescate fue exitoso y que se encuentran tomando las acciones necesarias para asegurar la seguridad del animal en su regreso a un entorno adecuado.

Agradecimientos y llamada a la ciudadanía

La Policía de Beni agradeció la colaboración ciudadana en este tipo de casos y resaltó la importancia de la conciencia sobre la protección de la fauna silvestre. Además, la Dirección Departamental de Pofoma recordó que cualquier situación similar puede ser reportada a través de la línea gratuita 800140303.

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