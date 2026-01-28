TEMAS DE HOY:
Pofoma rescata a un kara kara andino herido en la ciudad de Potosí

Efectivos de Policía Forestal del Medio Ambiente (Pofoma) en la villa Imperial rescataron a un kara kara andino, ave silvestre protegida, tras recibir una alerta ciudadana en la zona Las Lecherías de la ciudad de Potosí.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 19:55

Foto: Kara Kara rescatado por POFOMA (Policía Boliviana)
Potosí

Efectivos de Policía Forestal del Medio Ambiente (Pofoma) en la villa Imperial rescataron a un kara kara andino, ave silvestre protegida, tras recibir una alerta ciudadana en la zona Las Lecherías de la ciudad de Potosí.

De acuerdo con el reporte oficial, el ejemplar fue hallado con una lesión en una de sus patas, situación que le impedía volar y lo dejaba en estado de vulnerabilidad. Ante esta circunstancia, el personal policial activó de inmediato los protocolos de rescate y protección de fauna silvestre.

El ave fue auxiliada y trasladada a un centro especializado, donde recibirá evaluación y atención veterinaria, con el objetivo de lograr su recuperación y posterior liberación en su hábitat natural, una vez que su estado de salud lo permita.

POFOMA recordó a la población la importancia de reportar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna silvestre y reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

