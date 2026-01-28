TEMAS DE HOY:
Granizada afectó a cultivos de seis municipios en Oruro

Hay municipios que reportan déficit de lluvias que podría generar una declaratoria de emergencia departamental.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 19:17

Foto: Granizada en Oruro (Dir de riesgos)
Oruro

La Unidad de Riesgos del departamento Oruro reportó que las fuertes lluvias y granizadas han afectado a seis municipios Caracollo, Coipasa, La Rivera, Todos Santos, Sabaya y Salinas de Garci Mendoza así lo dio a conocer el director de unidad Jaime Ocsa.

“A nivel departamental no estamos en situación de emergencia con las lluvias, hay sectores como el caso de Salinas que reportan déficit hídrico” declaró Ocsa

En el caso más relevante fue Caracollo afectó a los cultivos de cebolla, zanahoria y haba se realiza aún el relevamiento de las afectaciones en la zona.

Ocsa mencionó que si bien se tiene lluvias a nivel departamental todavía hay municipios que reportan déficit hídrico ocasionando sequias en el caso del municipio de Salinas de Garci Mendoza que genera preocupación a los criadores de ganado.

Sembradíos de quinua se vieron muy afectadas por granizada en esta jornada en Salinas, esta irregularidad de lluvias provoca que no exista la humedad necesaria para los cultivos agrícolas. La autoridad argumentó que ante esta situación se realizan capacitaciones con los comunarios y técnico ante una virtual situación de sequía.  

 

Foto: Granizada en Oruro (Dir de riesgos)
Foto: Granizada en Oruro (Dir de riesgos)
Foto: Granizada en Oruro (Dir de riesgos)

