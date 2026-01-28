Tragedia marítima en el sur de Chile: Seis fallecidos tras el hundimiento de un catamarán industrial

Lo que comenzó como una intensa operación de búsqueda y rescate en las gélidas aguas del sur de Chile terminó este miércoles en tragedia nacional. Las autoridades chilenas confirmaron el hallazgo del cuerpo de la sexta víctima del naufragio del catamarán “Koñimo I”, elevando a seis la cifra definitiva de fallecidos tras el hundimiento ocurrido en el Estuario de Reloncaví.

El siniestro en la madrugada

El accidente se produjo durante la madrugada del pasado martes en la región de Los Lagos, una zona caracterizada por su compleja geografía de canales y fiordos. La embarcación, que prestaba servicios logísticos a centros de cultivo de la empresa Salmones Austral, transportaba a ocho tripulantes en el momento del siniestro.

Apenas ocurrió el naufragio, se activaron los protocolos de emergencia que permitieron rescatar a dos sobrevivientes, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. Sin embargo, los seis trabajadores restantes quedaron atrapados o desaparecieron en el mar, desencadenando un operativo que involucró a la Armada de Chile, buzos especializados y apoyo aéreo.

La delegada presidencial de la región, Paulina Muñoz, fue la encargada de confirmar el cierre de la etapa de búsqueda: "Hemos podido rescatar a los seis tripulantes de la embarcación. Volvemos a manifestar nuestras condolencias a las familias", señaló tras el hallazgo del último cuerpo durante la tarde del miércoles.

Investigación técnica y judicial

Con la recuperación de todas las víctimas, el foco de las autoridades chilenas se traslada ahora a determinar las causas del hundimiento. La fiscal regional de Los Lagos, María Angélica Miguel, explicó que se inicia una fase pericial compleja:

Reflotación de la nave: Se planea extraer el catamarán del fondo marino con extremo cuidado para no alterar las pruebas.

Peritajes técnicos: Se busca entender por qué una nave de servicios industriales colapsó en una zona de tránsito habitual.

Sumario administrativo: La Autoridad Marítima de Puerto Montt abrió una investigación paralela para establecer responsabilidades legales.

La industria salmonera de Chile, una de las más grandes del mundo, se mantiene en alerta ante los resultados de esta investigación, mientras la identidad de algunos de los fallecidos aún se mantiene bajo reserva oficial a la espera de los informes forenses definitivos.

Con información de BioBioChile y 24 horas.

