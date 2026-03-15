Billetes de la serie B: todo lo que debe saber para cambiarlos y dónde hacerlo

A partir de este lunes 16 de marzo, la población boliviana podrá acudir a cualquier entidad financiera para realizar el intercambio voluntario de billetes de la serie B. Esta disposición del Banco Central de Bolivia (BCB) busca frenar el rechazo injustificado de estas piezas en el comercio nacional.

El proceso de canje se aplicará específicamente para los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos, los cuales serán sustituidos por ejemplares de la serie A. La medida se ejecutará de forma gratuita en todas las ventanillas bancarias del país gracias a una coordinación directa con Asoban.

Requisitos y seguridad para el ciudadano

Para efectuar el cambio, el ciudadano solo necesita presentarse en el banco de su preferencia con las piezas que desee renovar. No existe una obligatoriedad de anulación total, ya que la serie B mantiene plenamente su valor legal para cualquier transacción.

Es fundamental que los usuarios identifiquen correctamente sus billetes para no confundirlos con las piezas vinculadas al accidente de la FAB. El ente emisor advirtió que los billetes sustraídos en dicho siniestro son ilegales y carecen de valor económico en todo el territorio.

Diferencias entre billetes legales e invalidados

El BCB mantiene un registro individual de las 17 millones de piezas comprometidas en el incidente de El Alto para evitar su ingreso al sistema. Poseer o intentar circular estos ejemplares específicos conlleva riesgos legales, habiéndose registrado ya decenas de detenciones por este motivo.

Por el contrario, los 277 millones de billetes de la serie B que circulan regularmente son moneda de curso legal y deben ser aceptados. La institución descartó la anulación masiva de la serie debido al alto costo económico y al tiempo que requeriría imprimir una nueva familia de billetes.

Plazos y continuidad del servicio

El operativo de canje no tiene una fecha de finalización inmediata, permitiendo que la transición se realice de manera ordenada y sin colapsos. Las autoridades financieras garantizan que existe el stock suficiente de la serie A para cubrir la demanda de la población.

Paralelamente, los operativos de control continuarán vigentes para retirar de circulación exclusivamente las piezas con reporte de robo. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y utilizar los canales bancarios oficiales para despejar cualquier duda sobre la autenticidad de su dinero.

Mira la programación en Red Uno Play