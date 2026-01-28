Música, baile y tradición: La comparsa Crema Camba se prepara para la fiesta grande

Santa Cruz ya empieza a palpitar la fiesta grande y las comparsas intensifican sus actividades en la recta final previa al Carnaval.

La reconocida comparsa Crema Camba realizó la presentación oficial de su agenda carnavalera, que incluye coronaciones, proclamaciones y eventos tradicionales que forman parte de la esencia del carnaval cruceño.

Uno de los eventos centrales anunciados por la Crema Camba es el Segundo Festival de Banda, que se realizará este sábado. Se trata de una actividad tradicional que ya lleva 32 años de historia, donde se interpretarán 394 canciones inéditas, número que continuará creciendo con nuevas composiciones.

Los organizadores informaron que el festival se desarrollará en Casa Grande y que la entrada será completamente gratuita, con el objetivo de que toda la población pueda participar y disfrutar de la música y las tradiciones del carnaval de calle.

Además, el evento coincidirá con la coronación de la reina de la comparsa, Yhasmine I, en una jornada que promete música, baile y alegría hasta el final.

“Se baila hasta que ya no puedan los pies”, señalaron, invitando a toda la población cruceña a sumarse y ser parte de una de las expresiones más auténticas del Carnaval cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play