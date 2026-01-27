¿Cuál es la tendencia en colores para los trajes del Carnaval 2026?: Aquí te lo contamos

En la tradicional de calle Los Andes en La Paz, artesanos señalan que la tendencia para los trajes para presentarse en distintas entradas folclóricas son los colores claros que encomendaron fraternidades de Tinku y Caporal.

Un artesano aseguró que ya se tienen pedidos de trajes en La Paz para las festividades de los Ch´utas que son requeridos en áreas urbanas y rurales. Los colores más requeridos son la combinación de rojo, azul y amarillo.

“Ahora están saliendo colores más brillantes, más coloridos; estamos con ansias para poder entregar los trabajos que realizamos”, menciona un artesano.

La entrada de Oruro está programada para el sábado de peregrinación, para el 14 de febrero, donde más de 60.000 bailarines expresan su devoción a la virgen del Socavón; mientras tanto, el Jiska Anata se realizará el lunes 16 de febrero en las principales vías de la ciudad de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play