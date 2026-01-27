Luto en el doblaje: Fallece Alexis Ortega, la emblemática voz de Spider-Man en el UCM

La comunidad artística y los fanáticos de los superhéroes recibieron una noticia devastadora este lunes 26 de enero de 2026: el fallecimiento de Alexis Ortega, actor y director de doblaje mexicano, a la temprana edad de 38 años. Ortega fue el encargado de darle vida en español latino a Tom Holland en su debut como Spider-Man, marcando a toda una generación con su interpretación.

Un legado marcado por el "Sentido Arácnido"

La carrera de Alexis Ortega en el doblaje despegó con fuerza en 2013, pero fue en 2016 cuando su voz se volvió icónica al interpretar a Peter Parker en Capitán América: Civil War. Su trabajo continuó en éxitos de taquilla como Spider-Man: Homecoming y la emotiva Avengers: Infinity War, donde inmortalizó la frase: “No me quiero ir, señor Stark”.

Aunque más tarde cedió el papel para enfocarse en la actuación frente a cámaras, su huella en el mundo de los superhéroes quedó grabada en títulos como Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D. y diversas series animadas de la franquicia.

Más allá de la máscara

La versatilidad de Ortega le permitió transitar con éxito entre el cine animado, el anime y la televisión de prestigio. Entre sus papeles más recordados figuran:

Cine Animado: Tadashi Hamada en Grandes Héroes (Big Hero 6), así como participaciones en Buscando a Dory y Cars 3 .

Anime: Fue la voz de Tobio Kageyama en el popular spokon Haikyuu!! y de Inosuke Hashibira en los videojuegos de Kimetsu no Yaiba .

Televisión: Interpretó a Jorge “El Burro” Van Rankin en Luis Miguel: La Serie y al carismático Federico “DJ Freddy” Limantour en La casa de las flores.

Una partida que conmueve al gremio

La noticia fue confirmada por organizaciones como los Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) y World Dubbing News. Colegas de la industria, como el reconocido Lalo Garza, expresaron su incredulidad y tristeza en redes sociales: “Hace apenas 2 semanas estábamos trabajando juntos... ¡Qué terrible noticia!”.

Último post en Instagram de Alexis Ortega. (Captura de pantalla)

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento. Su última actividad en redes sociales data de noviembre de 2025, donde compartió una fotografía junto a su mascota. La incertidumbre sobre su deceso ha mantenido a sus seguidores y colegas en un profundo pesar, recordando a Ortega no solo como un gran talento, sino como un profesional cercano y humano.

Con información de El Financiero, RPP e Infobae.

