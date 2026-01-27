Tránsito reporta tres atropellos en 24 horas en El Alto

Según el reporte de Tránsito de El Alto, en 24 horas se han registrado tres atropellos, donde dos víctimas fallecieron y una menor se encuentra en recuperación.

En este sentido, se recalcó a la ciudadanía que la velocidad máxima que se puede imprimir en una avenida en ciudad urbana es de 40 kilómetros por hora, según el código nacional de tránsito.

Primer caso.

Sucedió el lunes 26 de enero a las 06:00 de la mañana, esto en la carretera hacia Oruro; la persona afectada resultó fallecida por este hecho de tránsito.

Segundo caso.

Se reportó que en la carretera hacia Copacabana hubo un atropellamiento donde el peatón perdió la vida por la fuerza del impacto.

Tercer caso

Se trata de una menor de doce años que se encuentra en etapa de recuperación posterior al accidente.

El coronel de la policía Carlos Valencia atribuye que el mal estado de las carreteras y las lluvias pueden ser determinantes al momento de los accidentes; además, denunció que los conductores se dieron a la fuga.

Según datos que proporciona Tránsito, por día se reporta al menos un atropello en la urbe alteña y que de cada cinco casos al menos cuatro serían ocasionados por la imprudencia del conductor.

El atropello es un delito que podría tener privación de libertad en caso de fallecimiento de uno a cinco años. Se recomienda a los peatones y conductores respetar los límites de velocidad.

