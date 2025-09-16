TEMAS DE HOY:
accidentes de tránsito ambulancia Coco Vásquez

35ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

El Alto: buscan al conductor que atropelló a una adulta mayor y se dio a la fuga

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad. La víctima fue embestida cuando el vehículo retrocedía cerca de 50 metros.

Silvia Sanchez

16/09/2025 16:18

Minibús involucrado en accidente captado por cámaras de seguridad en El Alto. Foto: RED UNO
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por un minibús en la ciudad de El Alto. El conductor del vehículo se dio a la fuga y es intensamente buscado por efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito.

El accidente ocurrió mientras el minibús retrocedía aproximadamente 50 metros. En ese momento, la víctima se encontraba justo detrás del vehículo y fue impactada. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo el conductor abandona la escena tras el hecho.

 

 

 

“Se está trabajando para poder dar con el protagonista de este accidente (...). En próximas horas vamos a dar con su paradero”, informó el coronel Boris Loayza, jefe de la División Especiales de Tránsito.

 

Vecinos de la zona lamentaron el hecho y pidieron mayor conciencia por parte de los transportistas y de los peatones, para cumplir con las normas de tránsito y evitar accidentes de tránsito.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD