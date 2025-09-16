Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por un minibús en la ciudad de El Alto. El conductor del vehículo se dio a la fuga y es intensamente buscado por efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito.

El accidente ocurrió mientras el minibús retrocedía aproximadamente 50 metros. En ese momento, la víctima se encontraba justo detrás del vehículo y fue impactada. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo el conductor abandona la escena tras el hecho.

“Se está trabajando para poder dar con el protagonista de este accidente (...). En próximas horas vamos a dar con su paradero”, informó el coronel Boris Loayza, jefe de la División Especiales de Tránsito.

Vecinos de la zona lamentaron el hecho y pidieron mayor conciencia por parte de los transportistas y de los peatones, para cumplir con las normas de tránsito y evitar accidentes de tránsito.

