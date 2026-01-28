Contingente militar se trasladará a Las Londras para sumarse al desalojo de avasalladores

Un contingente militar de 100 efectivos se trasladará a los predios de Las Londras, en la provincia Guarayos, Santa Cruz, para reforzar el operativo de desalojo que ejecuta la Policía Boliviana junto a autoridades de la Gobernación. La medida se da tras el ataque sufrido la tarde de este martes por la comitiva oficial mientras se dirigía a la zona.

El operativo está programado para iniciar entre las 2 y 3 de la madrugada y contará con el despliegue de 300 efectivos policiales que ya se encuentran en la zona.

El gobernador Luis Fernando Camacho supervisará personalmente la intervención, que busca recuperar los terrenos ocupados de manera irregular y garantizar la seguridad de la población.

Durante la tarde, se realizaron reconocimientos con drones para monitorear la extensión del asentamiento, donde se estima que permanecen alrededor de mil personas, algunas de ellas armadas.

La estrategia del operativo incluye mantener la ubicación exacta de la intervención bajo reserva para evitar enfrentamientos adicionales y daños a terceros.

El objetivo principal es garantizar la recuperación de la propiedad privada y el orden en la zona. Los efectivos permanecerán en el lugar hasta concluir la acción y se emitirá un informe oficial sobre los resultados del operativo.

Mira la programación en Red Uno Play