Cochabamba: Policía y exefectivo son aprehendidos por el robo de un vehículo

Un sargento de la Policía Boliviana y un exfuncionario de la institución fueron aprehendidos por efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), tras ser identificados como los autores del robo de un automóvil en las inmediaciones del Parque de la Familia, en la ciudad de Cochabamba.

El "modus operandi" y la fuga

Según el informe brindado por el Coronel Aldrin Cordero, director departamental de Diprove, el robo fue ejecutado por tres personas. Mientras los dos exagentes fueron capturados, un tercer cómplice —identificado como un civil sin nexos con la institución— logró darse a la fuga y está siendo buscado intensamente.

Lamentablemente, pese a la captura de los sospechosos, el vehículo sustraído aún no ha sido recuperado. Las investigaciones preliminares indican que los delincuentes vendieron el motorizado de forma casi inmediata, complicando las labores de rastreo.

Situación legal de los implicados

Los dos detenidos se encuentran actualmente en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará su futuro jurídico.

El exoficial: Se confirmó que ya contaba con antecedentes delictivos previos y había sido dado de baja.

El sargento: La Dirección General de Investigación Policial Interna (Didipi) se ha hecho cargo para establecer su situación administrativa actual y proceder con las sanciones correspondientes por su presunta participación en el crimen.

Balance de Diprove: Vehículos robados en Chile y recomendaciones

En el marco de este operativo, el Coronel Cordero también brindó un balance sobre la recuperación de motorizados en lo que va del año. Informó que ya se han devuelto 10 vehículos (entre autos y motocicletas) a sus legítimos dueños bajo un programa de transparencia institucional que cuenta con la presencia de inspectoría.

Asimismo, se reportó la recuperación de cuatro automóviles y una motocicleta, varios de ellos identificados con denuncias de robo en el vecino país de Chile, los cuales serán entregados a sus propietarios en los próximos días.

¡Cuidado con su documentación!

La autoridad policial hizo un llamado urgente a la ciudadanía para mantener los papeles de sus vehículos en regla.

"Queremos recomendar a la población que tenga sus documentos al día. Cuando ocurre un robo, la devolución puede verse truncada o demorada si el propietario no cuenta con la documentación pertinente que lo consigne como el dueño legítimo", advirtió Cordero.

Mira la programación en Red Uno Play