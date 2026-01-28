Necesitaba dinero para gastos médicos: Joven es estafado con Bs. 15 mil tras ser engañado en una plataforma digital

Una nueva modalidad de estafa mediante plataformas digitales ha dejado a un joven boliviano con una deuda de Bs. 15.000 tras falsas promesas de rendimientos inmediatos. El esquema engañó a la víctima mediante un sistema de pagos progresivos que inició con montos mínimos de 20 bolivianos para incentivar depósitos de mayor escala.

Movido por la urgencia de costear los tratamientos médicos de sus padres y la cirugía de columna de su hermano, el afectado recolectó capital entre sus familiares directos.

“Seguí invirtiendo para ayudar a mi familia lo más pronto posible porque mi papá tiene daño en sus pulmones, mi mamá con malestares en su oreja y tengo un hermano que sufre de escoliosis”, relató el joven ante la pérdida total de los fondos.

La víctima explicó detalladamente cómo la plataforma generó una falsa sensación de seguridad al permitirle retirar pequeñas ganancias en las primeras etapas del proceso. "

Comencé invirtiendo Bs. 20 y gané Bs. 35, por esa razón yo seguí invirtiendo más hasta llegar a un monto de Bs. 15.000", señaló con la esperanza de que el rastro de los nombres en los códigos QR facilite la identificación de los criminales.

