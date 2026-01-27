Armada Boliviana golpea al contrabando en Chaguaya con más de Bs 1,5 millones

El Comando del Cuarto Distrito Naval “Titicaca” de la Armada Boliviana ejecutó una serie de operativos de control y lucha contra el contrabando en la localidad de Chaguaya, logrando comisos de mercadería ilegal, combustible y divisas cuya afectación económica supera los Bs 1,5 millones.

De acuerdo con el informe oficial, desde el 24 de enero se realizaron acciones en las que se incautaron más de 300 fardos de ropa usada y más de 300 bolsas de fideo, transportadas en un camión Volvo. En el mismo operativo, se interceptó un furgón que trasladaba más de 100 maples de huevo sin la documentación legal correspondiente.

Asimismo, el 21 de enero, en la misma localidad, efectivos navales procedieron al comiso de más de 5.000 litros de diésel, valuados en Bs 90.900, que eran transportados de manera irregular en un motorizado.

En un operativo complementario, se intervino un vehículo tipo Jeep, donde se sorprendió a tres personas que transportaban aproximadamente Bs 600.000 en efectivo sin justificar su procedencia. Durante la intervención también se hallaron cajas con fulminantes explosivos, cerca de 100 litros de gasolina y una lavadora.

El conjunto de estas acciones coordinadas generó una afectación total al contrabando de mercadería, combustible y divisas estimada en Bs 1.543.600, reafirmando el compromiso institucional de la Armada Boliviana con la defensa de la economía nacional y el control efectivo de las zonas bajo su jurisdicción.

El gobierno, además, anunció que se realizarán mayores controles en las fronteras para evitar el contrabando a la inversa y acabar con el tráfico de gas licuado de petróleo (GLP).

Mira la programación en Red Uno Play