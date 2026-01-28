Minero, por esquivar una roca, cae 150 metros y pierde la vida

El subcomandante de la policía departamental de La Paz, el coronel Juan Javier Salgueiro, informó sobre el fallecimiento de un minero que, por intentar esquivar una roca, cayó al interior de una mina de unos 150 metros de profundidad.

“Según compañeros de trabajo, este señor estaría haciendo trabajos de apertura de sendero para poder acceder a otro punto de la mina. Es el momento por esquivar una roca; resbala y cae a una profundidad de 150 metros”.

El cuerpo fue rescatado y trasladado a la morgue de La Paz, donde se determinó la causa de la muerte por trauma encéfalo craneal abierto, donde ya arribaron los familiares para hacerse cargo del cadáver.

Según reportes al interior de la mina en Potosí, en 2024 se registraron 106 muertes, cifra que fue superada en 2025, donde se produjeron 123 fallecidos.

