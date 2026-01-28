Policía llega a Las Londras pese a violenta resistencia de avasalladores

Una comitiva interinstitucional integrada por la Policía y el gobernador Luis Fernando Camacho fue recibida con piedras por comunarios en la zona de San Pedro. Pese a la violencia del ataque, las autoridades departamentales aseguraron firmemente que estos operativos contra los avasallamientos van a continuar.

La fuerza pública logró superar esta situación y llegó hasta la zona estratégica de Las Londras, identificada como un punto crítico de asentamientos ilegales. En el lugar, se desplegaron drones de alta tecnología para localizar con exactitud los refugios de los avasalladores en el terreno.

Las imágenes aéreas confirmaron que existe una gran cantidad de áreas ocupadas de forma irregular en la profundidad de este territorio. El contingente policial mantuvo su posición para garantizar el control de la zona y recolectar pruebas sobre la magnitud de la toma de tierras.

David Gómez, Comandante Departamental de Santa Cruz, declaró: “Estamos haciendo un reconocimiento de toda esta área, al ingreso hemos sufrido el atentado de las piedras a los vehículos con los que ingresamos”.

