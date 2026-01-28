Cochabamba: Granizada y lluvias golpean a productores de Sipe Sipe y el Trópico

El sector productivo de Cochabamba se encuentra en estado de alerta tras una serie de eventos climatológicos extremos que han devastado cultivos en el valle bajo y amenazan con desbordes en el Trópico. Rolando Morales, representante de la Cámara Agropecuaria, calificó la situación como "muy triste" ante la falta de benevolencia del clima.

El Valle Bajo bajo el hielo

Una intensa granizada, de una magnitud inusual para la región de los valles, azotó la noche de este lunes a cinco comunidades del municipio de Sipe Sipe: Viloma Grande, Viloma Cala Cala, Chuspisuyo y Viloma Chinchilla.

El informe preliminar detalla los daños:

Superficie afectada: Aproximadamente 50 hectáreas de cultivos.

Productos perdidos: Flores, maíz, alfalfa, cebolla, zapallo, entre otros.

Familias damnificadas: Más de 40 familias que dependen directamente de la agricultura.

"Vemos que el tiempo cambió profundamente", señaló Morales, quien anunció gestiones inmediatas con la Gobernación y el Viceministerio de Defensa Civil para canalizar apoyo en semillas y fertilizantes.

Amenaza inminente en el Trópico

La preocupación se extiende al Trópico de Cochabamba, donde las lluvias persistentes han puesto en riesgo crítico al río Chimoré. Morales advirtió que el cauce está "totalmente colmatado", lo que pone en peligro a más de 35 sindicatos agrarios ubicados en las zonas bajas. Se espera que en las próximas horas se coordine con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para fortalecer los defensivos y evitar una tragedia mayor.

Economía: Más oferta, pero menos compradores

Paradójicamente, a pesar de los desastres naturales, los precios de algunos productos básicos como la papa y el tomate han bajado. Según Morales, esto no se debe a una sobreproducción planificada, sino a un fenómeno económico preocupante: la caída de la demanda agregada.

"Hay oferta, pero hay menos compradores. Los productores y comercializadores tienen que adecuarse al momento porque la gente está comprando menos", explicó el representante.

A pesar de este complejo escenario donde la crisis económica y el cambio climático convergen, la Cámara Agropecuaria ratificó su compromiso de garantizar la provisión normal de alimentos hacia los mercados locales y nacionales.

Para este miércoles se tiene prevista una reunión técnica para cruzar datos de la evaluación de daños con las autoridades departamentales y nacionales. El objetivo es activar planes de reacción inmediata en los municipios afectados, antes de que las nuevas precipitaciones anunciadas por los informes meteorológicos agraven la situación.

