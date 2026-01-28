Bajaron los precios de los productos de aseo en los mercados paceños

En un sondeo de precios en la populosa calle de Otero de la Vega en La Paz, donde se ofertan productos de aseo personal, los vendedores han rebajado el precio de sus productos entre 6 y 8 bolivianos, dependiendo del producto y la marca, en comparación con el último trimestre del 2025.

“Digamos, un champú de un litro llegó a costar unos Bs 105; ahora se lo puede encontrar en casi sus Bs 87”, menciona un comerciante.

La rebaja de los precios, según los vendedores, se debe a la estabilización del dólar y la estabilidad política con la cual vive nuestro país con el cambio de gobierno a partir del mes de noviembre de 2025, y esperan que vuelvan los precios hasta antes de las elecciones.

Los pañales para bebé también mostraron una baja en sus precios pasando de Bs. 85 a Bs. 70.

Los comerciantes hicieron una invitación a la población en general a poder pasar por esta calle y abastecerse de los productos que en su mayoría son importados.

