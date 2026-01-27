"No podemos retroceder": Camacho relata el ataque a la comitiva que inspeccionaba predios avasallados

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acompañó un operativo de desalojo que culminó en un violento ataque recibido en la zona de San Pedro. La comitiva interinstitucional, integrada por la Policía Boliviana y funcionarios departamentales, fue recibida con una lluvia de piedras por parte de grupos de comunarios locales.

La máxima autoridad departamental denunció agresiones directas y daños materiales de consideración contra las unidades de transporte que conformaban la caravana. “Estamos ingresando con el grupo DELTA en un operativo que se está poniendo en marcha para evitar más esta situación”, explicó Camacho al momento de ingresar a la zona crítica.

El asedio de los avasalladores no discriminó entre los activos del Estado y el patrimonio personal del líder cruceño durante la intervención. “Hay agresión directa, piedrazos al vehículo de la Policía, en el caso mío son vehículos de mi propiedad; no podemos retroceder”, sentenció el gobernador con firmeza.

Pese a la hostilidad y el riesgo físico, la Gobernación de Santa Cruz ratificó que mantendrá la lucha contra la ocupación ilegal de tierras en el departamento. Las autoridades aseguraron que estos operativos de control continuarán vigentes hasta restaurar el orden jurídico y la seguridad en las provincias afectadas.

